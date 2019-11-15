بالصور.. محمد صلاح برفقة بعض الفتيات الصغيرات 

نواف السالم(صدى):

عرض اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يلتقي مع عدد من الفتيات الصغيرات وهن يرتدين قميص “الريدز”.

وبدت في الصور أجواء من المرح والفرح خلال جلسته مع معجباته الصغيرات، اللواتي ينتمين لفريق الفئات العمرية الصغيرة في “الريدز”.

يذكر أن محمد صلاح يخضع لبرنامج علاجي للتعافي من إصابة في الكاحل، حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.