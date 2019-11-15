بالفيديو.. رأي « الكلباني » في مسألة « الغناء والموسيقى » منذ عام 1426هـ
قال الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بمدينة الرياض إن الموسيقي فيها نوع من الكهرباء، مبينا أن الموسيقى تصيب الشباب بالارتباك والخروج عن السيطرة.
وأوضح الكلباني خلال حواره في برنامج ” مع الكلباني ” المذاع على قناة ” SBC ” : ” نملك الحق المطلق أما سوانا يملك الباطل و منذ عام 1426هـ اشتهر أكثر شئ بعد رجوعي من الحرم أعلنت في صلاة عيد أن مسألة الموسيقي والغناء ليست محسومة ” .
ولفت إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي اشتد النقاش فيها مؤخرا حول مسألة الموسيقى والغناء حتي عادت المسألة على أنها جديدة وثبت أنها خلافية، مشددا:” لابد أن يرجح الشخص ويميل للرأي الآخر ولكن المشكلة تكمن في تجهيل الآخر وتسفيهه ” .
وأكد الكلباني: ” يجب احترام الرأي والرأي الآخر ونجعله منهجنا ” .
#مع_الكلباني: شاهد رأي الشيخ عادل الكلباني في مسألة "الغناء والموسيقى" الذي يدين الله به منذ عام 1426هـ؟#الغناء_والموسيقى_مع_الكلباني @abuabdelelah pic.twitter.com/bjbmmcyr2y
— SBC channel (@SBC_Channel) November 15, 2019
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