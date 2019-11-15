بالفيديو.. رأي « الكلباني » في مسألة « الغناء والموسيقى » منذ عام 1426هـ

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بمدينة الرياض إن الموسيقي فيها نوع من الكهرباء، مبينا أن الموسيقى تصيب الشباب بالارتباك والخروج عن السيطرة.

وأوضح الكلباني خلال حواره في برنامج ” مع الكلباني ” المذاع على قناة ” SBC ” : ” نملك الحق المطلق أما سوانا يملك الباطل و منذ عام 1426هـ اشتهر أكثر شئ بعد رجوعي من الحرم أعلنت في صلاة عيد أن مسألة الموسيقي والغناء ليست محسومة ” .

ولفت إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي اشتد النقاش فيها مؤخرا حول مسألة الموسيقى والغناء حتي عادت المسألة على أنها جديدة وثبت أنها خلافية، مشددا:” لابد أن يرجح الشخص ويميل للرأي الآخر ولكن المشكلة تكمن في تجهيل الآخر وتسفيهه ” .

وأكد الكلباني: ” يجب احترام الرأي والرأي الآخر ونجعله منهجنا ” .