آل الشيخ قد يضطر لغلق جواله بسبب حفل موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

توقع رئيس العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ إقبال كبير على حفل السندباد التي يحيها الفنان راشد الماجد ضمن فعاليات موسم الرياض إلى حد قد يضطره لإغلاق جواله في ظل تزايد الطلب على التذاكر .

وقال “آل الشيخ ” في تغريدة له على “تويتر ” : السبت بتنزل تذاكر حفلة السندباد .. احجزو واشترو ..

وأضاف مازحاً : لاحد يقول ما لقيت ولا ليلتها ابي تذاكر.. بقفل جوالي ! .

الجدير بالذكر أن الفنان راشد الماجد أحيا حفل ناجح مؤخراً ضمن موسم جدة ، وينتظر جمهوره بشغف حفل موسم الرياض خاصةً بعد أغنيته ” بترجعين ” التي حققت نصف مليون مشاهده خلال يوم واحد على يوتيوب .