سعودية تفقد رصيدها البنكي في الكويت بهذه الحيلة

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت مواطنة سعودية مقيمة في الكويت ، للأحتيال وفقدت رصيدها البنكي، بعد تلقيها رسالة نصية من جوال كويتي تفيد بحظر بطاقتها المصرفية ، وأنه عليها تحديث بياناتها الخاصة بها، عبر الاتصال برقم كان مرفقا بالرسالة.

على الفور تجاوبت المواطنة مع الرسالة واتصلت بالرقم فرد عليها أحد الأشخاص وطلب منها بيانات البطاقة والرقم السري، فقامت بتزويده بالمعلومات حتى يعيد تفعيل بطاقتها التي لم تكن موقوفة من الأساس.

وتفاجأت المواطنة بعد تزويده بالبيانات بتنفيذ ثلاث عمليات سحب من بطاقتها، بمبلغ 490 ديناراً، وهي كل المبالغ الموجودة في رصيدها ، فأدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال وتوجهت على الفور إلى مخفرالشرطة بمحافظة حولي الكويتية ، حيث تم تسجيل القضية وإحالتها إلى المباحث للبحث والتحري ومحاولة الوصول إلى صاحب الرقم.