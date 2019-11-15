برشلونة يسعى لإفساد صفقة شراء ريال مدريد للأسباني فابيان رويز نجم نابولي

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر إعلامية أنه سيشهد سوق الانتقالات الصيفية المقبل ، صراح ساخن بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، حيث يرغب عملاقا الليغا في تعزيز صفوفهما بصفقات مميزة.

ويعتبر الإسباني فابيان رويز، أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، خاصة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بدأ بالفعل التفاوض مع نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدمات رويز.

وقالت المصادر ، إن نادي برشلونة لا يقف بعيدًا عن صفقة رويز، ويرغب في التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، أو على أقل تقدير إفساد الصفقة على الميرينغي، أو دفع النادي الإيطالي للمبالغة في سعر اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات بين مسؤولي ريال مدريد ونابولي كانت تسير بشكل إيجابي للغاية، قبل أن يدخل برشلونة على خط الصفقة، ويعرض شراء فابيان رويز.

وأكدت المصادر أن إدارة ريال مدريد ترى أن استراتيجية برشلونة من خلال التفاوض مع نابولي حول رويز يمكن أن تكون محاولة إفساد الصفقة، أو دفع نابولي نحو إجراء ”مزاد“ على اللاعب الإسباني، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى مثل مانشستر سيتي.