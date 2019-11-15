«المواصفات والجودة» توجه نصيحة هامة للمسافرين في الرحلات البرية

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أهمية وسائل السلامة في الرحلات البرية .

وحذرت ” المواصفات ” من إهمالها مؤكدة أنه قد يعرض الشخص أو أحد رفاقه لأخطار وخيمة ووقوع حوادث .

الجدير بالذكر أنه يجب على المسافر إتخاذ إجراءات إحتياطية عند التخييم كعدم القرب من الأودية وضرورة تنظيف المكان ووجود طفايات حريق وإسعافات أولية وغيرها من الإجراءات لضمان إتمام الرحلة دون حوادث .

ويأتي هذا ضمن الدور التوعوي خاصةً مع إقبال العائلات على الرحلات البرية في ربوع المناطق السياحية بالمملكة والتي قد تشهد حوادث لا يحمد عقباها حال إهمال وسائل السلامة .