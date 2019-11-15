مديرية سجون عسير تقدم عمرة لعدد من السجناء

سعيد العجل(صدى):

نظمت مديرية السجون بمنطقة عسير حملة للعمرة، حيث استفاد منها عدد من السجناء المتبقي على إنتهاء محكومياتهم فترة يسيرة مع إتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مناسك العمرة.

وتوجة النزلاء المستفيدين من حملة العمرة الى مركز ثقة باصلاحية بريمان في جدة وقدم لهم واجب الضيافة، بعدها غادر الجميع الى المشاعر المقدسة لاداء العمرة.

وادى النزلاء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة ولله الحمد بعد ان تم تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل هذا النسك العظيم.

وتأتي هذة البادرة إنطلاقاً من التوجه الاصلاحي القائم على إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع والاستفادة من فترة قضاء المحكومية بالشكل الأمثل بما يعزز الجانب الايجابي الفكري والسلوكي للنزلاء

، حيث استفاد منها عدد من السجناء المتبقي على إنتهاء محكومياتهم فترة يسيرة مع إتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مناسك العمرة.

وتوجة النزلاء المستفيدين من حملة العمرة الى مركز ثقة باصلاحية بريمان في جدة وقدم لهم واجب الضيافة، بعدها غادر الجميع الى المشاعر المقدسة لاداء العمرة.

وادى النزلاء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة ولله الحمد بعد ان تم تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل هذا النسك العظيم.

وتأتي هذة البادرة إنطلاقاً من التوجه الاصلاحي القائم على إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع والاستفادة من فترة قضاء المحكومية بالشكل الأمثل بما يعزز الجانب الايجابي الفكري والسلوكي للنزلاء