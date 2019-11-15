حقيقة إصابة جيمس رودريجيز بالرباط الصليبي 

ماجد محمد(صدى):

تعرض النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب ريال مدريد، لإصابة في ركبته، خلال تدريبات منتخب بلاده كولومبيا، الذي يواجه منتخب البيرو، في لقاء ودي يقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتفصيلا، شعر رودريغيز في التدريب الأخير بألم شديد في الركبة، مما أسفر عن تدخل الأطباء وبناء على ذلك لن يلعب اللقاء أمام البيرو.

واتصل أطباء المنتخب الكولومبي بريال مدريد لإبلاغهم بإصابة رودريغيز، حيث أنهم في انتظار الفحوصات الطبية التي سيجريها لمعرفة حجم الإصابة وخطورتها.

ويشار إلى وجود مخاوف كبيرة في مدريد تخص إصابة جيمس رودريغيز والتي قد تكون قطعًا في الرباط الصليبي، مما يعني نهاية موسمه الحالي.