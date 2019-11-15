حرمان بطل آسيا من المشاركة في كأس العالم للأندية يثير موجة من الجدل

طلال الغامدي(صدى):

تسبب خبر صادم على الصفحة الرسمية لقناة الشارقة الإمارتية بتويتر حول تأهل بطل آسيا لكأس العالم للأندية في جدل كبير على موقع التواصل الإجتماعي وسط تساؤلات حول صحة الخبر وتفسيره .

وقالت القناة الإمارتية: الفيفا يشترط على الاتحاد الآسيوي عدم مشاركة بطل دوري أبطال آسيا لنسخة 2019 في بطولة العالم للأندية 2021 المقررة بالصين لاعتبارات فنية.

وجاء الخبر الغريب في ظل عدم إعلان الإتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن معايير مشاركة أندية آسيا في كأس العالم 2021 بالصين ما زاد من الغموض .

واجتهد رواد تويتر في فهم الخبر الغريب إذ أكد البعض أن المقصود هو عام 2021 وليس العام الجاري 2019 وأن بطل كأس آسيا 2019 سيشارك في بطولة العالم للأندية 2019 التي ستقام بالدوحة .

بينما قال آخرون أن الخبر بديهي ومعروف لأن بطل آسيا لعام 2020 ووصيفه وبطل آسيا لعام 2021 ووصيفه سيشاركون في بطولة العالم للأندية 2021 بأربع مقاعد .

وكانت وكالات الأنباء قد أكدت مشاركة بطلي 2019 و2020 بجانب الفائز من لقاء فاصل بين وصيفي النسختين بكأس العالم 2021 ، وفي حال كان بطلي النسختين والوصيفين من نفس الدولة سيلعب الخاسران من نصف النهائي 2020 ، إلا ان تلك الأنباء لم تؤكد بشكل رسمي .