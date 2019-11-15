« العمل » توضح حقيقة إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملةغير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد آبا الخيل، لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، داعياً وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.