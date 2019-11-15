« العمل » توضح حقيقة إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملةغير صحيح.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد آبا الخيل، لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، داعياً وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 22 دقيقة
المفروض شركات او مؤسسات تكفل تحضر العمالة وليس المواطنين
حتى لايتم المتاجرة بالتأشيرات وتعسف وجبروت وانتهاكات بعض الكفلاء
لقد وضعت الأنظمة المواطنين في حرج كبير ومسؤولية خطير..تؤدي بالمواطن الى السجون والغرامات.
مثلا :..اريد عمال دهان لشقتي مده 3 او 5 ايام وعمال سيراميك..وسباكة..وقبض عليهم وانا انقلهم من الأرصفة او من امام المحلات..وقبض على وهم في سيارتي وليست تحت كفالتي ويعملون عندي
العقوبة تقريبا 100 الف غرامة و سجن 3 أشهر
😭😭😭😭 حرام والله..ويقلوا لي القانون لا يحمي المغفلين..اريد سماع معزوفة على القانون..لعبده صالح الله يرحمه من فرقة ام كلتوم