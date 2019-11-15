بالفيديو.. مشاعل الشحي ترد على منتقدي شعرها « المزيت » 

أميرة خالد(صدى):

عبرت الفنانة مشاعل الشحي عن غضبها جراء الانتقادات الحادة التي تعرضت لها بسبب مظهر شعرها الغريب، حيث اعتبر البعض أن شعرها ” مزيت ” وفي حاجة للاعتناء به أكثر.

وردت الشحي على منتقديها، قائلة إن شعرها يبدو هكذا لأنه ناعم للغاية وليس كما يزعم البعض بأنها تعاني من مشكلة ” تزييت ” ، داعية جمهور لأن يقولون ” ما شاء الله ” ، على جمال شعرها بدلاً من كتابة عبارات مثل ” شعرك مزيت ” .

وحاول الفنان أحمد خميس تهدئة زوجته مشاعل الشحي إثر انفعال بسبب الانتقادات التي تلاحقها بسبب شعرها، قائلا لها إنه ليس هناك أشخاصاً تقول على شعرها هذا الكلام، إلا أنها واصلت حديثها بغضب على الانتقادات اللاذعة التي تطاردها.