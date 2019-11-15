الولايات المتحدة تهدد بفرض العقوبات على مصر

واشنطن(صدى):

حذرت الحكومة الأمريكية مصر من فرض عقوبات عليها حال الإقدام على شراء مقاتلات روسية من نوع “سو- 35 ” ضمن صفقات أسلحة مع روسيا .

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير ووزير الخارجية مايك بومبيو في خطاب تم إرساله للقاهرة : صفقات الأسلحة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها .

وأضافا : مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية .

وجاء ذلك التحذير في أعقاب زيارة وفد روسي برئاسة وزير الدفاع سيرغي شويغو، إلى مصر، بداية الأسبوع الجاري، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

كما شارك الوفد الروسي في الاجتماع السادس للجنة المصرية – الروسية المشتركة للتعاون العسكري التقني .