«النوبات القلبية والسكتات الدماغية».. الأرق يهدد حياتنا بأمراض قاتلة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو من النوم المتقطع يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم.

وتبين أن الأشخاص الذين عانوا من ثلاثة أعراض للأرق، هي صعوبة النوم أو النوم المتقطع أو الاستيقاظ في وقت مبكر جدا في الصباح، وصعوبة التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم أكثر عرضة بنسبة 18 في المئة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ولفتت الدراسة إلي أن 11 في المئة من المشاركين واجهوا صعوبة في النوم أو عانوا من النوم المتقطع وأن عشرة بالمئة كانوا يستيقظون في وقت مبكر جدا، كما أن اثنين بالمئة واجهوا صعوبة في التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم.