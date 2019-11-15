تعاون سعودي أمريكي لمواجهة إرهاب إيران

عادل الحربي(صدى):

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللقاء المثمر مع وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن الخميس الماضي .

وقال بومبيو على حسابه الرسمي على “تويتر ” : نعمل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للإستقرار .

وأضاف : لقاء مثمر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان .

وكان وزير الخارجية قد ناقش مع نظيره الأمريكي الشراكة في محاربة الإرهاب والتطرف ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية .