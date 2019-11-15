تعاون سعودي أمريكي لمواجهة إرهاب إيران
أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللقاء المثمر مع وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن الخميس الماضي .
وقال بومبيو على حسابه الرسمي على “تويتر ” : نعمل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للإستقرار .
وأضاف : لقاء مثمر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان .
وكان وزير الخارجية قد ناقش مع نظيره الأمريكي الشراكة في محاربة الإرهاب والتطرف ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 15 دقيقة
هدوء إيران الملفت..هو شعورها بجدية المواجهة العسكرية وإن الخيار العسكري قادم بأي حال من الأحوال والمسألة وقت وتعلن ساعة الصفر
والتي ستنتهي بنهاية النظام الحاكم على طريقة العراق ونهاية نظام صدام حسين
او أن هذا الهدوء يسبق العاصفة…نحضير لعملية إرهابية كبيرة..طبعا في السعودية وليس في إسرائيل او الوجود العسكري في الخليج العربي.
لتجنب دعم مواجهة أمريكية مع إيران..ايران تكون هى السبب.
لكن مع السعودية تعتقد لن ردة فعل كما حصل مع الهجوم على ارامكو..؟!