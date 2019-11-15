13 نوع من الأطعمة تجلب السعادة وتحسن المزاج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من ارتباط السعادة بمدى الرضا العام عن الحياه إلا أن خبراء التغذية أكدوا أن هناك أطعمة تساعد على الشعور بالسعادة وتحسين المزاج العام .

ويؤكد الخبراء أن تلك الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفيتامين سي وبي 12 تجلب هذا الشعور ، وهي على النحو التالي :

1-جوز الهند : حيث يحتوي على دهون تحسن المزاج وتحفز إنتاج هرمون السعادة

2-الشكولاته الداكنة : لإحتوائها على الكافيين الذي يحسن عمل الجهاز العصبي .

3-اللبنة : لإحتوائها فيتامينات بي 12 وبي 6 المطلقة لشحنات السعادة .

4-المأكولات البحرية والمحار : لإحتوائها على الفسفور .

5-العسل : حيث يحارب الإحباط والكآبة ومحسن للصحة العامة .

6-النشويات : تساعد على الإسترخاء وتزيد هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة .

7-السبانخ : لإحتوائها على حمض الفوليك .

8-الثوم : ويسمى “صانع البهجة ” لإحتوائه على الكروم المحسن للمزاج .

9-الموز : لوجود مادة التربتوفان الهامة للمزاج العام .

10-البنجر الأحمر : لإحتوائه على البيتين المستخدم كمضاد للإكتئاب .

11-البيض : نتيجة الكولين الذي يؤثر على انتاج هرمون السعادة .

12-الفلفل الأحمر : يخفف التوتر ويحسن المزاج العام .

13-الطماطم : لإحتوائها على مضادات الأكسدة والليكوبين المستخدم كعلاج للكآبة .