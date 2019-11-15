13 نوع من الأطعمة تجلب السعادة وتحسن المزاج
على الرغم من ارتباط السعادة بمدى الرضا العام عن الحياه إلا أن خبراء التغذية أكدوا أن هناك أطعمة تساعد على الشعور بالسعادة وتحسين المزاج العام .
ويؤكد الخبراء أن تلك الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفيتامين سي وبي 12 تجلب هذا الشعور ، وهي على النحو التالي :
1-جوز الهند : حيث يحتوي على دهون تحسن المزاج وتحفز إنتاج هرمون السعادة
2-الشكولاته الداكنة : لإحتوائها على الكافيين الذي يحسن عمل الجهاز العصبي .
3-اللبنة : لإحتوائها فيتامينات بي 12 وبي 6 المطلقة لشحنات السعادة .
4-المأكولات البحرية والمحار : لإحتوائها على الفسفور .
5-العسل : حيث يحارب الإحباط والكآبة ومحسن للصحة العامة .
6-النشويات : تساعد على الإسترخاء وتزيد هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة .
7-السبانخ : لإحتوائها على حمض الفوليك .
8-الثوم : ويسمى “صانع البهجة ” لإحتوائه على الكروم المحسن للمزاج .
9-الموز : لوجود مادة التربتوفان الهامة للمزاج العام .
10-البنجر الأحمر : لإحتوائه على البيتين المستخدم كمضاد للإكتئاب .
11-البيض : نتيجة الكولين الذي يؤثر على انتاج هرمون السعادة .
12-الفلفل الأحمر : يخفف التوتر ويحسن المزاج العام .
13-الطماطم : لإحتوائها على مضادات الأكسدة والليكوبين المستخدم كعلاج للكآبة .
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