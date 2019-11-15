مايا دياب تتحدث عن تفاصيل بشأن عرضها المسرحي في موسم الرياض ل

الرياض(صدى):

تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن خوضها أولى تجاربها المسرحية من خلال عرض ”لوكاندة الأوباش“ التي تقدمها برفقة الفنان المصري حسن الرداد في المملكة، ضمن فعاليات ”موسم الرياض”، مبينة أن العرض المسرحي سينطلق في الرابع من ديسمبر المقبل.

وأوضحت دياب أنها بدأت بروفات العرض موضحة أنه سيقام لمدة 4 أيام ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، معبرة عن أمنياتها بأن يكون عرض ”لوكاندة الأوباش“ بداية موفقة لها في التمثيل.

ونوهت أن العرض المسرحي سيشمل الغناء والاستعراض معًا، وأنه يوجد قصة هادفة في العرض، مضيفة:” نحن ملتزمون بقصة العرض المسرحي ويارب يطلع عرض حلو انتظروه“.