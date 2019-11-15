بالفيديو.. «البومة الخارقة» تجتاح معرض دبي الدولي للسيارات
كشفت شركة Aspark اليابانية في معرض دبي الدولي للسيارت عن نسختها الجديدة من سيارة والمعروفة يـ “البومة الخارقة ” .
ولفتت السيارة أنظار رواد المعرض متفوقة على العديد من منصات العرض ، إذ تتميز السيارة بقدراتها الجبارة ومظهرها الحديث المزود بفتحات كبيرة وجناح هوائي من الخلف وأبواب ترفع إلى الأعلى على غرار لابورجيني .
كما تتميز السيارة بصلابتها إذ تزن 1900 كجم مع خلائط من المغنيزيوم وألياف الكربون لتحميها من الصدمات .
أما المحرك الكهربائي فتصل سرعته إلى 100 كم / الساعة في 1.69 ثانية فقط مع الوصول إلى 400 كلم / الساعة ، وعدم الحاجة إلى الشحن حتى مساغة 450 كيلو متر .
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