خدمات نادي الوحدة مهددة بالتوقف بسبب عامل ملابس

ماجد محمد(صدى):

ألزمت محكمة تنفيذ مكة المكرمة نادي الوحدة بسرعة يسداد مستحقات عامل ملابس بنجلاديشي الجنسية صدر له قرار من المحكمة العمالية بتسليمه مستحقات لأكثر من 7 سنوات .

وبلغ إجمالي قيمة مستحقات العامل 114 ألف ريال تشمل أجور متأخرة بقيمة 28500 ريال ، و67500 مكافأة خدمة ، و16250 مبلغ أنفقه خلال العمل ، بخلاف تأشيرة الخروج والعودة وتذاكر طيران بقيمة 2000 ريال ، وفقاً لـ “عكاظ “.

وخاطبت محكمة التنفيذ هيئة الرياضة وإدارة الوحدة بالقرار ، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة مؤسسة النقد “ساما” حال عدم السداد وطلب إيقاف خدمات النادي .