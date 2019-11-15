خدمات نادي الوحدة مهددة بالتوقف بسبب عامل ملابس
ألزمت محكمة تنفيذ مكة المكرمة نادي الوحدة بسرعة يسداد مستحقات عامل ملابس بنجلاديشي الجنسية صدر له قرار من المحكمة العمالية بتسليمه مستحقات لأكثر من 7 سنوات .
وبلغ إجمالي قيمة مستحقات العامل 114 ألف ريال تشمل أجور متأخرة بقيمة 28500 ريال ، و67500 مكافأة خدمة ، و16250 مبلغ أنفقه خلال العمل ، بخلاف تأشيرة الخروج والعودة وتذاكر طيران بقيمة 2000 ريال ، وفقاً لـ “عكاظ “.
وخاطبت محكمة التنفيذ هيئة الرياضة وإدارة الوحدة بالقرار ، مؤكدة أنه سيتم مخاطبة مؤسسة النقد “ساما” حال عدم السداد وطلب إيقاف خدمات النادي .
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