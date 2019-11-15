بيلوسي: ترامب أقر بأفعال ترقى إلى الرشوة في فضيحة أوكرانيا

واشنطن(صدى):

أوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب اعترف بالقيام بأفعال ترقى إلى الرشوة في فضيحة أوكرانيا محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساءلة ترامب.

ولفتت بيلوسي في مؤتمر صحفي:”الرشوة هي منح أو حجب مساعدات عسكرية في مقابل تصريح علني بشأن تحقيق مزيف في الانتخابات هذه رشوة.. ما أقر به الرئيس ويقول إنه مثالي، أقول أنا إنه خطأ محض. إنها رشوة”.

وحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات، التي تصب في صالحه.

يذكر أن الكونجرس أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين، الذين تدعمهم روسيا في الجزء الشرقي من البلاد، فيما ينفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.