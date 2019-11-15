بالفيديو.. «شيرين» لـ معجب بالمملكة: بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة

الري(صدى):

رحبت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بـ ” أبو بكر سالم ” بالمملكة على خشبة مسرح، ووصفته بـ أفضلهم وقبلت يده.

وأبرز ” الفيديو ” العجوز الذي قالت عنه شيرين إنه أت من بلاد الشيكولاتة، مبينة أنه يحضر جميع حفلاتها ويسافر لأجلها إلى كل بلد يستضيفها.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ” الفيديو ” على حسابه بـ ” فيسبوك ” ، تحدث فيه العجوز ببعض الكلمات العربية، التي أثنى بها على شيرين.

فيما ردت ” شيرين ” عليه قائلة بـ ” أنا أحبك.. بس يا رب حسام ما يموتكش بعد الفيديو… شايفين الجمال كل مرة بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة ” .

يُذكر أن ” شيرين ” كانت قد أحييت أمس الخميس حفلتها الطربية الساهرة التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض.