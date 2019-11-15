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ارتفاع غير مسبوق لنتائج عملية تقييم أصول أرامكو

ارتفاع غير مسبوق لنتائج عملية تقييم أصول أرامكو
علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن ارتفاع غير مسبوق لنتائج عملية تقييم أصول عملاق النفط السعودية “أرامكو ” .

وأكدت بلومبيرح أن قيمة أرامكو السوقية تفوقت على أكبر ثلاث شركات في سوق الأسهم وهي شيفرون ورويال دتش شل وأيكسون موبيل .

وارتفع تقييم جميع البنوك العاملة في التجهيز للطرح الأولي ، إذ تراوح تقييم بنك جولدن ساكس بين 1.6 – 2.3 تريليون دولار ، كما تراواح تقييم بنك أوف أميركا بين 1.2 ، 2.4 تريليون دولار .

أما بنك إتش إس بي إس فقدر أصول أرامكو بين 1.6 و2.1 ترليون ، فيما تراوح تقدير روياك بنك أوف كندا بين 1.3 و2.2 ترليون دولار .


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