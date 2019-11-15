سجن مسؤول ببلدية جازان وإنهاء خدمته بسبب 500 ريال رشوة
يواجه موظف مسؤول في إحدى البلديات بمنطقة جازان عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية تنفيذاً لحكم قضائي صدر ضده بعد ثبوت إدانته بتهمة الرشوة .
والمثير في الأمر أن الموظف ورط نفسه بتلك العقوبه بينما كانت قيمة الرشوة 500 ريال فقط ، إذ رفض إنهاء معاملة أحد المواطنين وماطل فيها وطلب منه الرشوة المذكورة لإنهائها .
وعليه قام المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية عنه والتي نفذت له “كمين ” وتم توثيق الواقعة والقبض على الموظف المرتشي .
من جهتها أصدرت البلدية قرار بطي قيد الموظف وإنهاء خدمته وفقاً للمادة الثالثة عشر بنظام مكافحة الرشوة .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 37 دقيقة
ليس مستغرب…حتى لو اخذ 300 ريال…خاصة من نوعية
معروفة واشتهرت الكثير
من أن البعض منهم بأخذ الرشاوي..منذ سنوات طوال…هذا لايؤثر على الأغلبية وقد اشتهروا و نوابغ ومثقفين لاسيما في مجال الإعلام والصحافة .🤔