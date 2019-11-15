سجن مسؤول ببلدية جازان وإنهاء خدمته بسبب 500 ريال رشوة

تركي السالم(صدى):

يواجه موظف مسؤول في إحدى البلديات بمنطقة جازان عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية تنفيذاً لحكم قضائي صدر ضده بعد ثبوت إدانته بتهمة الرشوة .

والمثير في الأمر أن الموظف ورط نفسه بتلك العقوبه بينما كانت قيمة الرشوة 500 ريال فقط ، إذ رفض إنهاء معاملة أحد المواطنين وماطل فيها وطلب منه الرشوة المذكورة لإنهائها .

وعليه قام المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية عنه والتي نفذت له “كمين ” وتم توثيق الواقعة والقبض على الموظف المرتشي .

من جهتها أصدرت البلدية قرار بطي قيد الموظف وإنهاء خدمته وفقاً للمادة الثالثة عشر بنظام مكافحة الرشوة .