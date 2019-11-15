بالفيديو.. سيدة تخترق جدار منزل مواطن بسيارتها وتتركها وتهرب
اقتحمت سيارة كانت تقودها امرأة منزل أحد المواطنين، حيث اخترقت الجدار وتركتها وذهبت.
وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن جزءاً من جدار المنزل وقد دمر بسبب قوة الاصطدام، وظهر صوت صاحب المنزل أثناء تصويره للمقطع.
وأوضح صاحب المنزل أن جاره قال إن قائدة السيارة سيدة وتركتها وهربت مع رفيقاتها بعد الحـادث؛ بينما لا يوجد هناك أية تفاصيل أخرى عن الواقعة.
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 11 دقيقة
دامها السيده هربت وتركت السياره ماتبي السياره اكيد انت ياصاحب البيت خذ السياره دامها ماتبيها
وبيع قطع غيار السياره وتعوض بناء تصليح الجدار وانتهى الامر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87054 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههه ,,
,, ماهي بخير ,,