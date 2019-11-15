بالفيديو.. سيدة تخترق جدار منزل مواطن بسيارتها وتتركها وتهرب

عادل الحربي(صدى):

اقتحمت سيارة كانت تقودها امرأة منزل أحد المواطنين، حيث اخترقت الجدار وتركتها وذهبت.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو عن جزءاً من جدار المنزل وقد دمر بسبب قوة الاصطدام، وظهر صوت صاحب المنزل أثناء تصويره للمقطع.

وأوضح صاحب المنزل أن جاره قال إن قائدة السيارة سيدة وتركتها وهربت مع رفيقاتها بعد الحـادث؛ بينما لا يوجد هناك أية تفاصيل أخرى عن الواقعة.