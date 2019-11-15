للاستخدامات الشاقة.. ديل تكشف عن جهازها اللوحي الجديد

وكالات(صدى):

كشفت شركة ديل، عن الجهاز اللوحي Latitude 7220 Rugged Extreme الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، بـ 1900 دولار أمريكي، والذي يظهر بشاشة قياس 12 بوصة وبدقة 1920×1080 بيكسل.

ويدعم الجهاز فئة الحماية IP65 ومعيار MIL-STD-810G/H، ويتمتع بمقاومة جيدة للغبار والماء، ويتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر، كما أنه محمي أيضاً ضد أضرار انقطاع التيار بفضل بطاريتين قابلتين للتبديل السريع.

ويتيح هذا استخدام الجهاز بشكل مستقل، عن شبكة التيار؛ فيما يتوفر بوزن 1.33 كيلو جرام، مع العديد من معالجات إنتل، والتي تصل إلى المعالج Core i7-8665U، في حين تبلغ ذاكرة الوصول العشوائيRAM إلى 8 جيجابايت.