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  • نشر : منذ 8 ساعات
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  • حوادث

وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالعاصمة المقدسة

وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالعاصمة المقدسة
حسين العلي(صدى):

تلفت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٦:٢ من مساء يوم الخميس بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في البيضاء بعد سكن الأمير سلطان وبة عدد من المصابين وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فرق اسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٩ إصابات تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلت ٨ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي و اسعفت اصابة في الموقع ورفضت النقل.


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