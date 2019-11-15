وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالعاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

تلفت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٦:٢ من مساء يوم الخميس بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في البيضاء بعد سكن الأمير سلطان وبة عدد من المصابين وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٦ فرق اسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٩ إصابات تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلت ٨ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي و اسعفت اصابة في الموقع ورفضت النقل.