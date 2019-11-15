قرار مفاجئ من زوجة رامي جمال بعد إصابته بالبهاق

القاهرة(صدى):

كشفت المطربة ناريمان زوجة الفنان المصري رامي جمال، عن عودتها للغناء مرة أخرى رغم اعتزالها المهنة منذ زواجها، وذلك بعد إعلان زوجها إصابته بمرض «البهاق».

وقالت ناريمان أن عودتها ستكون عبر «ديو» يجمعهما قريبًا: «رامي حن عليا أخيرا وأخبرني بأني سأكون معه في هذا العمل»، معبرةً عن سعادتها البالغة بهذا القرار.

وأوضحت أن «الديو» فكرة زوجها رامي وقرار اختياره لها جاء حينما شعر بأنها تليق على الدور وستكون مناسبةً له: «رامي فنان ويعرف أني أشتاق للغناء، وعندما قرّرت الابتعاد عن الفن شعرت بأني قطعت جزءًا من قلبي وألقيته في الشارع» .