سبب العمر الطويل للمعمرين

طوكيو(صدى):

كشفت دراسة أجراها باحثون من مركز ريكن للعلوم الطبية التكاملية وجامعة كيئو في اليابان، شملت 7 معمرين تزيد أعمارهم على 110 أعوام، عن سبب العمر الطويل لدى المعمرين والذي لا يعود إلى نمط حياتهم كما كان الاعتقاد السائد.

وأوضحت الدراسة، أن السبب يعود إلى طبيعة نظامهم المناعي، الذي يختلف عما هو موجود في أجساد البشر في الأعمار الأصغر؛ فيما يكمن الاختلاف في كرات الدم البيضاء، وتحديدا ما يعرف باسم الخلايا التائية (T cells).

ووجد العلماء أن الخلايا التائية في كبار السن تهاجم الفيروسات والخلايا السرطانية بشكل مباشر، في حين أنها لا تهاجمها بهذه الطريقة في الشخص العادي، بينما يزيد عدد خلايا «CD4 T»، وهي نوع من الخلايا المناعية، لدى المعمرين مقارنة بالأشخاص الأصغر سنا، كما أن مهمة تلك الخلايا تختلف أيضا.