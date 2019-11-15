تدشين أول فصل دراسي لمحو الأمية بدور الرعاية على مستوى المملكة

الرياض(صدى):

دشنت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أول فصل دراسي لمحو الأمية في دور الرعاية على مستوى المملكة ، ضمن التعاون المشترك مع وزارة التعليم.

وأقيم حفل بهذه المناسبة في مقر الدار بتشريف من صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود وحضور عدد من قيادات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم في خطوة مباركة تهدف إلى دعم هذه الفئة علمياً ودينياً و زيادة الوعي والثقافة لديهم .

وثمنت مديرة الدار بدرية الثقيل في كلمتها خلال الحفل جهود الوزارة التي أثمرت عن تحقيق هذا الحلم، منوهةً بدور وزارة التعليم والداعمين لهذا المشروع المبارك، راجية من الله العون والسداد لما فيه مصلحة العباد والبلاد.

وتضمن الحفل كلمة لإحدى المسنات تلاها قصيدة شعرية لزميلة لها من النزيلات، أبدت فيها سعادتها بإفتتاح الفصل الدراسي، موجهةً شكرها وامتنانها لوزارة التعليم ومعلمة الفصل وكادر الدار.

من جهتها أبدت المعلمة الأولى في دور رعاية المسنات فوزية السعيد سعادتها بهذه البادرة الطيبة التي ستسهم بشكل واضح في تطوير المسنات دينياً وعلمياً وثقافياً، إلى جانب إسعادهن، لاسيما وأنهن بتن يشعرن بقيمتهن العالية في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ منه، مؤكدةً أن الفصل الدراسي ملأ أوقاتهن بما فيه من منافع كثيرة لا يمكن حصرها.

تبع هذه الكلمات عرض مرئي عن إنشاء الفصل الدراسي بالدار الذي جاء نتيجة لتنسيق مستمر بين الوزارتين والجهود الحثيثة في سبيل الوصول إلى تحقيق هذا الحلم حتى أصبح شيئاً ملموساً على أرض الواقع.

وذكرت مديرة الدار بدرية الثقيل أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض أولت فئة المسنين والمسنات جل اهتمامها وتقديرها وأن افتتاح هذا الفصل الدراسي ما هو إلا إثبات حقيقي لهذا الاهتمام وبادرة جميلة تستحق خالص الشكر والتقدير.