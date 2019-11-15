رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليتوانيا

نواف السالم(صدى):

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على ليتوانيا؛ حيث أحرز هدفين في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني ليواصل مطارته للإيراني علي دائي صاحب صدارة الهدافين مع المنتخبات في المباريات الدولية.

وفازت البرتغال 6-صفر على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمس الخميس؛ فيما افتتح رونالدو مهاجم يوفنتوس التسجيل لمنتخب بلاده ، الذي انتصر 6-صفر، بعد سبع دقائق من البداية من ركلة جزاء قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 22.

وسجل رونالدو هدفا ثالثا في الشوط الثاني ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 98 هدفا متأخرا بفارق 11 هدفا عن دائي الذي يتصدر القائمة برصيد 109 أهداف؛ بينما يحتل المركز الثالث الراحل الكبير فيرنز بوشكاش مع منتخب المجر برصيد 84 هدفا.