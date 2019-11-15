طبيبة وممرضة تنقذان 3 شبان على طريق الخفجي – الدمام

علي القحطاني(صدى):

نجحت طبيبة وممرضة، في إنقاذ حياة 3 شباب وقع لهم حادث مروري، صباح أمس الخميس، على طريق الخفجي ـ الدمام (أبو حدرية)، بينما توفي الرابع.

وكانت الممرضة بصحبة الطبيبة التي كانت تقود سيارتها على الطريق أثناء عودتهما من الدمام إلى الخفجي، حيث تعملان في مستشفى الخفجي العام، حين صادفتا الحادث وقت وقوعه.

وأوضحت الممرضة أنهما قامتا بإسعاف المصابين ومحاولة إنعاش المصاب صاحب الإصابة الأخطر، إلا أنه انتقل إلى رحمة الله، فواصلتا إسعاف الآخرين لحين وصول فرقة الهلال الأحمر التي قامت بنقل المصابين.