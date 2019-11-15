أمطار متفرقة على منطقة تبوك

تبوك(صدى):

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة على محافظة تيماء شملت المحافظة ومراكزها العسافيه وابيط وجريش ومديسيس

والكتيب وضواحيها , سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض, في حين هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء, شملت مركز الديسة وضواحيه , سال على إثرها وادي أنقد.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت الهوج و المعظم وضواحيهما, سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.