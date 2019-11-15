جوجل تحمي خصوصية المستخدمين بسياسة إعلانية جديدة

وكالات(صدى):

كشفت شركة جوجل، اليوم الجمعة، عن توجهها لإجراء تغييرات على تكنولوجيا الإعلانات لديها من أجل حماية خصوصية المستخدمين عقب التدقيق الذي خضعت له من قبل أجهزة رقابية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جوجل أنه ابتداء من فبراير، لن تكشف عن معلومات للمشاركين في مزاد الإعلانات الخاص بها حول نوع المحتوى على موقع إلكتروني أو صفحة يمكن أن يظهر فيها الإعلان.

وفي السياق نفسه، لا تعلن جوجل عن حجم مبيعاتها من الإعلانات عبر الإنترنت، ولكنها كثيرا ما تشير إلى الإعلانات التي يتم تنسيقها عن طريق برامج كمحرك رئيسي لنمو إيراداتها.