المنتخب اليمني يحقق انتصاره الأول على نظيره الفلسطيني

ماجد محمد(صدى):

حقق المنتخب اليمني أول انتصاراته في المجموعة الرابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوزه بهدف دون رد على نظيره الفلسطيني،في الجولة الخامسة للمجموعة.

وجاء ذلك بعد أن تصدر المنتخب الوطني المجموعة نفسها بقلبه الطاولة على مضيفه الأوزبكي بالفوز 3-2.

وتربع الأخضر على الصدارة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه الأوزبكي، فيما قفز المنتخب اليمني إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على منتخبي فلسطين وسنغافورة، صاحبي المركزين الرابع والخامس على توالي.