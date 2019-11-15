وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير برنامج التكامل- التصنيع (الرياض)، مسؤول تجاري (الرياض)، أخصائي تقني/ أنظمة الدعم الأرضي- التايفون (الطائف)، فني التحكم في التآكل- الهوك (تبوك)، مدير عمليات الصيانة (الظهران).

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