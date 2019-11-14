صحة مكة تدشن فعالية السكري 2019م تحت شعار «إحمى عائلتك» بمكة مول

حسين العلي(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المكرمة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ؛ ونيابة عنه دشن مدير إدارة المستشفيات بصحة مكة المكرمة الدكتور نزار باوهاب فعالية اليوم العالمي للسكر تحت شعار «أحمي عائلتك» والتي نظمتها إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة وإدارة شئون المراكز وبالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة وذلك يوم الخميس 17 ربيع الأول 1441هـ بسوق مكة مول بحضور نائب مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور سعود الزهراني ومدير إدارة شئون المراكز بصحة مكة الدكتور خالد بن شعف المالكي.

وشملت الفعالية على العديد من الأهداف متمثلة في تعزيز التغذية السليمة، وتعزيز ثقافة الاحتفال بيوم السكر العالمي، وفحص مستوى السكر العشوائي ومضاعفاته، وتقديم الإرشادات والنصائح التثقيفية بهدف رفع الوعي عن الأمراض المزمنة خاصة داء السكر وطرق الوقاية منه، والتي منها ضرورة أخذ الأدوية وممارسة الرياضة والتقيد بالنظام الغذائي .. واشتملت الفعالية على العديد من العروض والفقرات الاستعراضية الداخلية والخارجية كعروض الاطفال وعروض الدراجات النارية والسيارات.

ويذكر ان الفعاليات كانت بمشاركة مستشفى الملك فيصل ومستشفى النور التخصصي وإدارت صحية عديدة ومشاركة مجمع البشري الطبي العام ‏والجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة ( شفاء ) كما شاركت في المعرض المصاحب كلاً من جامعة أم القرى وعمادة الكلية البحرية.

وفي نهاية الاحتفالية جرى تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في إنجاح الحملة من راعي الحفل .