د.التويجري يفاجئ مستشفيات الزلفي والغاط والمجمعة ليلة الجمعة بزيارات فجائية

سعيد العجل(صدى):

زار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبد العزيز التويجري هذه الليلة مستشفيات شمال منطقة الرياض وهي الزلفي والغاط والمجمعة زيارة تفقدية وفجائية غير معلنه للوقوف شخصيا على الوضع الراهن في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

حيث التقى الفرق الطبية والادارية والاطباء المناوبون بتلك المستشفيات حيث قام بجولات على الاقسام الداخليه والتنويم واطلع على سير العمل فيها . وايضا جاهزية سيارات الاسعاف للتاكد من استعدادها الكامل في نقل الحالات الطارئة .