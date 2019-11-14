مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يستقبل مدير أنظمة نقل المياه بالمؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة

حسين العلي(صدى):

استقبل سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء / عبدالرحمن بن عبد الحميد الحربي بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 1441/3/17 هجري وبحضور سعادة مدير الادارة العامة للسلامة العميد / محمد بن مرعي ال قماش ومدراء الإدارات المعنية .

مدير انظمة نقل المياه ينبع – المدينة المنورة المهندس / أحمد خطيري ورئيس قسم الاطفاء بمحطات تحلية ينبع ا/ محمد النعماني وعدد من المهندسين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع الهامة والتي تضمنت التعاون المشترك بين الدفاع المدني وادارةانظمة نقل المياه لرفع مستوى الجاهزية في حالات الطوارىء وكذلك الاتفاق على عمل زيارات ميدانية لجميع مواقع انظمة نقل مياه ينبع المدينة المنورة وكذلك ادراج هذه المواقع ضمن خطط التجارب الفرضية السنوية التي يقيمها الدفاع المدني ، وقدم المهندس/ أحمد خطيري شرح كامل عن اعمال ادارة نقل المياه والانجازات التي تم تحقيقها ومايحظى به قطاع تحلية المياه من تطور كبير ومتميز ، ومن جهته اوضح سعادة اللواء / الحربي حرص الدفاع المدني على تقديم جميع الخدمات والإمكانيات والتي تدعم التعاون المشترك ، كما أشار سعادة العميد / محمد ال قماش الى الأنظمة واللوائح التي تحدد المهام و والمسؤوليات لكل جهة من الجهات اثناء الطوارىء ” لاقدر الله ” والتي تحقق الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات ، وفي نهاية اللقاء قدم سعادة اللواء / الحربي شكره للجميع متمنيا لهم التوفيق والسداد .