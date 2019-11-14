غرفة الرياض تطرح وظائف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض، عن عدد وظائف شاغرة للرجال وللنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.

وهي : فندق حياة ريجنسي الرياض العليا، شركة محلات باحسن للكهرباء، الشركة العربية للبلاط، هوني مون بوتيك، شركة وكالات العربية السعودية سارا، نكهة الخزامى، شركة الغانم الدولية للأغذية.

وأوضحت أن الوظائف على مسمى موظف خدمة عملاء، كاتب مشتريات، بائع، مندوب مبيعات، محصل، موظف بارسيتا، مايسترو باريستا، مساعد مدير فرع، مدير فرع، موظف استقبال، كاشير، أخصائية مبيعات، محاسبة عام، موظفة خدمة عملاء- المكاتب الأمامية، مسؤولة مواقع تواصل اجتماعي.

ومصففة شعر، وفنانة مكياج، موظفة تصوير فوتوجرافي، منسقة زهور، موظفة استقبال، كاشيرة.

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