بكاء والد التوأم الليبي عند رؤية طفليه بعد نهاية عملية الفصل (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة استقبال والد التوأم السيامي الليبي لأبنائه بعد نجاح عملية الفصل.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، قد أعلن مساء اليوم عن الانتهاء من مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي.

وأعرب والدا التوأم عن سعادتهما بنجاح عملية الفصل ورفعا أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور توجيهاتهما ببدء عملية الفصل بالمملكة.