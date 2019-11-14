بإعداد وجبة «أرز» .. الشيف عبد العزيز المطوع يكشف بداياته في الطبخ (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيف السعودي عبد العزيز المطوع، اليوم الخميس، عن بداياته في الطبخ وكيف تمكن من إتقان هذا الفنّ.

وقال المطوع خلال استضافت في قناة SBC إن بداياته مع الطبخ كانت عندما كان في الصفّ الخامس الابتدائي حين طلب من والده أن يسمح له بإعداد وجبة “أرز ” ، فسمح له وشجعه.

وأضاف أنه في المرحلة المتوسطة كان يحرص على متابعة والدته ومراقبتها أثناء إعدادها للوجبات اليومية، وكان يفتح أغطية القدور ويزعج والدته التي كانت تطرده أحياناً.

وتابع المطوع أنه وفي المرحلة الثانوية كان يحرص على أن يطبخ لزملائه في الرحلات البرية، وكانوا يشجعونه، وهم من اقترح عليه أن يحول هوايته إلى عمل تجاري.