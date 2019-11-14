شاب يقتل آخر بسبب «كوب شاي»

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري، اليوم الخميس، على إنهاء حياة آخر طعنًا بالسكين بسبب خلاف حول ثمن ” كوب شاي “.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة عنيفة نشبت بين عامل في موقف سيارات وقهوجي ” بائع شاي “، وذلك بسبب خلاف حول ثمن كوب شاي.

وقال شهود العيان إن المعركة تطورت إلى اشتباكات بالأيدي وتبادل للشتائم بين الطرفين، وعلى إثرها أخرج العامل في موقف السيارات سلاحًا ” مطواة “ كانت بحوزته، وطعن بها بائع الشاي فقتله في الحال.

وتم إلقاء القبض على المتهم، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.