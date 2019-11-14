«تجربة سعودية»..رحالة كندية تحقق أمنيتها في منزل أسرة بضباء

علي القحطاني(صدى):

خاضت رحالة كندیة تجربة لحیاة السعودیین بعد أن قضت عدة أیام في منزل عائلة سعودیة استضافتھا في محافظة ضباء.

وقالت المرشدة السیاحیة ھبھ العائدي، إن الرحالة قامت بزیارة عدد من المواقع الأثریة بمنطقة تبوك، وكانت لدیھا رغبة قویة في تجربة الحیاة المعیشیة السعودیة.

وأوضحت العائدي أن الرحالة الكندیة فضلت ارتداء الملابس التراثیة، وأنھا اصطحبتھا لعدة أماكن في تبوك، وقامت معھا بزیارة لمنزل إحدى صدیقاتھا، مبدیة إعجابھا.

في حين أعربت الرحالة الكندیة عن إعجابھا بطریقة تقدیم الوجبات في السعودیة، التي تختلف عما في بلدھا، مشیرة إلى أن الشعب السعودي لطیف وكریم.