تحذير من تقلبات الطقس على 4 مناطق جديدة حتى مساء غدًا

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من تقلبات الطقس على 4 مناطق هي: «تبوك، الشرقية، المدينة المنورة، حائل».

وتشهد تبوك استمرار السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الواحدة فجر الجمعة.

فيما ستشهد حائل استمرار الأمطار الغزيرة والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام في الرؤية حتى الخامسة فجرا.

أما المدينة المنورة، فتشهد أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى الثامنة صباحًا، وكذلك الشرقية حتى السابعة مساءًا.