رسالة مؤثرة من أحمد زكي لابنه الراحل

القاهرة(صدى):

أثارت وفاة الفنان هيثم نجل النجم الراحل أحمد زكي، صدمة كبيرة في الوسط الفني نظرًا لوفاته في سن مبكر عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، ليسير على خطى والدته الفنانة هالة فؤاد التي توفيت في السن ذاته عام 2005.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم لأحمد زكي مع الإعلامي مفيد فوزي، أظهر خلالها العاطفية الأبوية لابنه بكلامًا مؤثرًا للغاية.

وتوجه أحمد زكي لصورة نجله هيثم عندما كان طفلاً وقتها وظل يمسح على وجهه وقال له: “ايه يا هيثم، سخنت انت النهاردة وكان المفروض تبقى معايا يا حبيبي، كنا عاوزينك بس معلش بقى”.

وأضاف أن “هيثم” أخذ ملامح والديه معًا، حيث يشبهه في البشرة السمراء والشعر المجعد والمنطقة العليا، مشيرًا إلى أنه يرى والده في صورته.

وأشار إلى أن هيثم يحمل تاريخ ميلاد مميز في 4/4/1984، مبينًا حالة كبيرة من الحب تجاه نجله وظل يقبل صورته.

وكان هيثم أحمد زكي قد وافته المنية يوم الخميس الماضي، وأثبتت التحقيقات أن سبب الوفاة يعود لتناوله جرعة زائدة من عقاقير مقويات العضلات بعد عودته من النادي الرياضي مما تسبب في مغص شدشد وتقلصات أدت لوفاته.