وظائف شاغرة بالسيف القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عن وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، وصبار.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير الأعمال التجارية (الرياض)، مشرف الخدمات- الصيانة (الرياض)، فني- التكييف (الرياض)، مدير مشروع (صبار)، معقب العلاقات الحكومية (الرياض)، منظف (للنساء/ الرياض)، مشرف الخدمات- التخطيط (تبوك).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .