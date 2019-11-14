تشكيل لجنة للوقوف على الشكاوى والبلاغات بمراكز جدة الصحية

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، قرارًا اليوم الخميس، بتشكيل لجنة برئاسة مساعده للصحة العامة.

وأوضح القرار، أن اللجنة المشكلة ستكون مخصصة للوقوف على الشكاوى والبلاغات بالمراكز الصحية المعنية لتحليل الأسباب إليها، ووضع خطط لتحسين وإبداء المرئيات حيال إحلال منسوبي هذه المراكز، وإعادتهم للعمل في أقسام الطوارئ للتدريب وإعادة التأهيل بالمستشفيات.

كما ستشمل اختصاصاتها: الرفع بأسماء من يثبت تقصيرهم في الأداء لإنهاء تكليف من ليسوا على ملاك صحة جدة.

وتضمن القرار عضوية اللجنة وهي: مساعده للطب العلاجي، ومساعده للموارد البشرية، ومساعده للخدمات الطبية المساعدة، ومساعده للتميز المؤسسي.