قسم الجودة في مستشفى الدلم ينظم ركن لتحسين جودة العمل في الأقسام الفنية

سعيد العجل(صدى):

سعياً لتحسين جودة الأداء و تطبيق المعايير المعتمدة، قام قسم الجودة في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم بتنظيم ركن خصصه للاطلاع على أهم مؤشرات الجودة و سبل تعزيز الجانب العملي في الأقسام الفنية.

القائمة على الركن و عضو قسم الجودة الأستاذة فاطمة السميح أكدت أن رضى المستفيد من الخدمة الصحية مرتبط بجودة الخدمات الصحية ومدى موافقة السياسات المعتمدة و المبادئ المهنية. و قالت نهدف في هذه الفعالية إلى توفير المعايير و ربطها بالأداء الصحيح بطريقه آمنة و مقبولة و الحد من تكرار الأخطاء.

و كان سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مدير المستشفى، زار الركن و أوضح أن مفهوم الجودة حاضر في كل تعاليم القران و السنة النبوية و يمثل قيمة إسلامية ثابتة. و أتمنى أن يكون هذا منطلق للأخوة الزملاء للاستفادة من هذه الفعالية و الاطلاع على كل جديد.