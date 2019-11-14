ألمانيا تصدر قرارًا بتجريم تصوير النساء من أسفل التنورة

برلين(صدى):

أصدرت الحكومة الألمانية، قرارًا بتجريم التقاط صور النساء من أسفل التنورة، ودعت البرلمان للموافقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

وشمل القرار تشديد العقوبات على مستخدمي الهواتف الذكية وعصى “السيلفي” الذين يستخدمونها في التقاط صور للنساء أثناء وقوفهن على السلم الكهربائي أو أثناء المشي في الشوارع.

وأكدت وزيرة العدل الألماني كريستين لامبرشت، إن تصوير المرأة بدون إرادتها يعد خرقًا كبيرًا للقوانين بشكل عام ولخصوصية المرأة بشكل خاص.

وأضافت أن تلك الصور يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي أو يتم تسويقها تجاريًا، مشيرة إلى أن هذا القانون سيحد من تلك الظاهرة.