تيتي: البرازيليون متألقون في الدوري السعودي وميسي مختلف ومميز

ماجد محمد(صدى):

أكد البرازيلي تيتي مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، مواجهة نظيره الأرجنتيني، الجمعة، على أن مباراة «سوبر كلاسيكو» على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بمثابة الاختبار المهم لكافة عناصر الفريق.

وقال المدرب البرازيلي إنه سيمنح الفرصة لأكبر عدد من العناصر في الفريق للمشاركة أمام الأرجنتين في مواجهة الغد، إذ يرى أنها فرصة جيدة للوقوف على مستوياتهم.

وأضاف :« لم يسعفني الوقت للنوم جيداً بسبب تحضيرات المباراة، أعمل جاهداً على الوصول إلى الأداء الأمثر للمنتخب، وتعاهدت مع اللاعبين على تقديم المستويا التي تليق بالسامبا

وتابع :«ميسي مختلف ومتكامل، لابد أن نحترمه ولكن علينا أن لا ننسى أن كرة القدم جماعية، لا نعتقد بأن ليونيل سيدير كل الأمور لوحده، عندما كنت مدرباً في البرازيل كنت أفكر كيف أوقف نيمار وهو لاعباً لسانتوس، والآن أفكر في كيفية إيقاف ميسي بطريقتنا الجماعية».