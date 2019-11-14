ضبط سيدة حاولت تهريب 4 كيلو مخدرات في بطنها

بوينس آيرس(صدى):

نجح ضباط الجمارك على حدود الأرجنتين وتشيلي، في إحباط تهريب 4 كيلوجرامات من الحشيش بطريقة غريبة.

ولاحظ الضباط شيئًا غريبًا عند مرور سيدة من الجمارك ادعت أنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، ليصر الضباط على تفتيشها ووُجد بداخل ملابسها 4 كيلوجرامات من الحشيش.

وخضعت السيدة للتحقيق بعد تحويلها إلى شرطة فالي دي أوكو، مؤكدة أنها كانت متجهة إلى منطقة باتاجونيا الحدودية.

وتبين أن المرأة أرجنتينية الأصل، ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية صورة المرأة لتؤكد أنها صنعت بطنًا وهميًا خبأت بداخلها مخدرات.